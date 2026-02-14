[2.14 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節](ロートF)※14:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 96 マルク・ヴィトDF 8 吉田新DF 22 生駒稀生DF 33 佐藤大翔DF 36 石井大生MF 7 田村亮介MF 9 富樫佑太MF 10 森田凜MF 18 後藤卓磨MF 50 芝本蓮FW 17 田村翔太控えGK 49 黒川雷平DF 2 高畠捷DF 16 奥田雄大DF 27 中山雅斗MF 20 國武勇斗MF 21 戸水利紀MF 29 一村聖連FW 14 望月想空FW 42 岡崎大志郎監督大黒将志