[2.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節](NACK)※14:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[RB大宮アルディージャ]先発GK 24 トム・グローバーDF 13 イヨハ理ヘンリーDF 34 村上陽介DF 37 関口凱心DF 88 西尾隆矢MF 7 小島幹敏MF 14 泉柊椰MF 16 加藤玄MF 23 杉本健勇MF 45 山本桜大FW 90 オリオラ・サンデー控えGK 1 笠原昂史DF 22 茂木力也DF 33 和田拓也DF 44 木寺優直MF 3 加藤聖MF 15 中山昂大MF 27 松井匠FW 11 カプリー