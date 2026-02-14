[2.13 J1百年構想WEST第2節 神戸 2-0 長崎 ノエスタ]限られた時間でも確かなインパクトを残した。V・ファーレン長崎のMF笠柳翼は神戸戦の後半29分、4-2-3-1の左サイドハーフで途中出場すると、それまでシュート1本に留まっていたチームを活性化。持ち味の打開力で相手を次々とかわし、終盤の猛攻を牽引すると、後半終了間際には鋭いカットインから決定的なシュートを放った。前橋育英高から2022年に加入し、高卒5年目で辿り着