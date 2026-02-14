大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が14日、都内のホテルで開かれる昇進披露宴前に取材に応じた。昨年2月には大関昇進披露宴を開いた。「1年前に、ここで大関昇進披露宴をやって、1年後に横綱昇進ということで想像もしていなかったので、本当にうれしい」。披露宴でのあいさつについては「去年は緊張した思い出があるので、しっかりと緊張しないように頑張りたいと思う」と話した。初場所では左肩に不安を抱える中、1