◇女子ゴルフ第8回アジア太平洋女子アマチュア選手権第3日（2026年2月14日ニュージーランドロイヤルウェリントンGC＝6362ヤード、パー72）13位から出た広吉優梨菜（15）が5バーディー、2ボギーの69で回り通算6アンダーで7位に浮上した。首位と7打差で最終日に臨む。27位から出た岩永杏奈は69で回り1アンダーの17位。4位から出た後藤あいは80を叩き1オーバーの22位に後退した。中嶋月葉は72で回り、71の佐藤涼音とと