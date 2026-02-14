学校別だった公立中学校の制服（標準服）のデザインを共通化する動きが広がっている。性別にかかわらずに着やすいブレザーへの変更が進み、大量生産によって価格を抑えられる効果もあるといい、今後も増加が見込まれている。（藤本綾子）１月中旬、神戸市中央区の制服店「カンコーショップ神戸」に、新年度に中学生になる子どもたちが制服の採寸に訪れていた。試着したのは、どこの市立中でも着用できる共通制服「神戸モデル標