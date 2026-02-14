米軍が13日、カリブ海で麻薬密輸への関与が疑われる新たな船舶を攻撃した/US Southern Command via CNN Newsource（CNN）米軍は13日、カリブ海で麻薬密輸への関与が疑われる新たな船舶を攻撃した。米南方軍によると攻撃で3人が死亡した。「2月13日、南方軍司令官フランシス・L・ドノバン将軍の指示により、合同任務部隊サザンスピアは指定テロ組織が運航する船舶に対し、致死的な物理的攻撃を実施した」と南方軍司令部はX（旧ツイ