元国民的アイドルの“コンプラ違反騒動”に新たな進展があったーー。2月12日、元TOKIOの国分太一が日本テレビ社長・福田博之社長に直接“謝罪”したことを発表した。ことの発端は、2025年6月に同社が国分の複数のコンプライアンス違反によって『ザ！鉄腕！DASH！！』の降板を言い渡したことだ。同日に福田社長が会見を開く異例の事態となった。「騒動はその後も波紋を広げました。国分さんは各局のレギュラー番組を次々と降板