巨人は１４日、沖縄・那覇キャンプ初日を迎えた。2次キャンプ地のセルラースタジアムではいきなり１０投手がブルペン入り。ドラフト１位ルーキーの竹丸和幸＝鷺宮製作所＝からチーム最年長３７歳の田中将大、新加入の則本昂大＝楽天＝まで、若手、実績組が力強く腕を振った。その他にも現役ドラフトで加入した松浦＝日本ハム＝、ドラフト３位左腕の山城＝亜大＝、赤星、横川、森田、西舘、育成のルシアーノが投球練習した。