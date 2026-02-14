２月１４日の京都５Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル＝１４頭立て、サンライズレマ、ルールオーヴァーは除外）は単勝１番人気のリアンドゥクール（牝３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父キズナ）が直線で外から抜け出し、初陣を飾った。勝ち時計は１分５５秒３（稍重）。道中は先団でしっかりと追走。直線では残り約２００メートルから先頭に立つと、５３６キロの雄大な馬体でグングンと加速。ラスト３ハロン上がり最速３７秒６