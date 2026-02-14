元欅坂４６（櫻坂４６）でＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）出演でも注目される女優の菅井友香が１４日、都内で写真集「たびすがい」（ワニブックス、税込み３６３０円）の発売記念イベントを行った。芸能生活１０周年の記念作。沖縄・座間味島で撮影を行い、ビーチではしゃぐ水着姿、朝の泡風呂、現在の思いを語ったロングインタビューも収録した。自身３作目、アイドル卒業後は初めての写真集。「３００点」と