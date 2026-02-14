BRADIOが2月13日にバンド結成15周年イヤーの締めくくりとなるワンマンライブ＜FUNKY SET FINALE＞を東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催し、HOME MADE 家族のMICRO（MC,Vo）、UNCHAINの谷川正憲（Vo）など豪華ゲストを招いたファンキーなライブを展開し、アンコールを含む全19曲で会場に集まったFUNKY PARTY PEOPLE（BRADIOファン総称※FPP）を熱狂させた。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真BRADIOは、2025年1月2