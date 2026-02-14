スノーボード男子ハーフパイプ決勝ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。日本勢2人が歓喜に沸いた一方で、平野流佳（INPEX）は4位で涙した。喜びの輪から外れ、号泣するシーンも。未明に見守ったファンももらい泣きが続出した。平野流はラストの3回目に会心のランを披露。表彰台が期待さ