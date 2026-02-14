タレントの宮田愛萌（まなも、２７）が１４日、都内で初の写真集「Ｌｉｌａｓ」の発売記念お渡し会を行った。撮影地は高校１年生の頃に約１週間短期留学をしたというフィリピン・セブ島で、自己採点は「１００点」。筋トレは好きだったが、撮影のために１年前から本格的な体づくりを始めたという。「とにかくいっぱい食べてトレーニングをして健康的な体を作ることを目指した。今だからこそきれいな体を撮ってもらえた」と喜ん