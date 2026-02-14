新潟県村上市のすし店「海転すし誠村上店」が１４日、インスタグラムでミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで連覇を逃し、７位だった平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）をねぎらった。平野の行きつけのすし店。平野は１月のＷ杯で転倒し、右骨盤骨折など大けがを負った。負傷から復帰し、１１日の予選は７位で通過。決勝では表彰台には届かなかったが、最後まで諦めずに戦い抜いた。同店は健闘をたたえて