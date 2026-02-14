警察官の仕事を広く知ってもらおうと、14日、岡山市北区のイコットニコットでオープンポリスが開かれました。 子どもたちが警察官の制服を着て写真を撮ったり、鑑識の仕事を体験したりしました。 来月から始まる警察官採用募集に合わせ、就職を希望する人向けの個別相談コーナーが設けられました。また会場では、特殊詐欺に巻き込まれないよう警察官がチラシなどを配って注意を呼び掛けていました。