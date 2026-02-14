6日間の今年の旧正月連休中に仁川（インチョン）国際空港から約72万人が海外に出国する見込みだ。最も多くの旅行客が選択した目的地は日本だ。仁川国際空港公社によると、13日から18日までの6日間に空港を利用して海外に出る人は乗り換え客を含めて計71万8880人と予想される。国別には日本が18万5432人で最も多く、中国が12万3486人で後に続いた。東南アジア国家は20万4084人、欧州は3万5740人と把握された。日にち別には連休2日目