タレント藤本美貴（40）が14日、フジテレビ系料理番組「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。ホラン千秋の弁当の詰め方に痛烈なひと言を浴びせた。この日はゲストのホランとともにラムチョップを調理した。ホランの弁当はプラスチックの食品保存容器にご飯やおかずを詰めただけの“映えない”弁当が話題を集めたが、番組では丁寧な調理を披露。藤本が「ちょっと見て、きちょうめんじゃん！こうなったら何であのお弁当