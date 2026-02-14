グーグルは、「Android」プラットフォームの次期バージョンである「Android 17」の最初のベータ版の提供を開始した。 「Android 17」では、たとえばカメラアプリについては、シームレスなトランジション、標準化された音量などプロ向けの仕様が導入される。 このほか、Wi-Fiの仕組みを使った近接検出機能の強化、フィットネストラッカーなどコンパニオンデバイス関連での新し