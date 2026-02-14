なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、2月18日午前11時から、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」を販売する。「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」は、なか卯の人気商品「鶏塩うどん」にシャキシャキ食感の白髪ねぎをたっぷりトッピングした商品となっている。スープは、関西風のうどんだしに、コクのある鶏油（チーユ）やニンニクをきかせた“藻塩の塩だれ”を加え、コク深い味わいに仕上げた。鶏の旨みがたっぷり詰まった