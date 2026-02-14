2026年2⽉15⽇（⽇）にIGアリーナにて開催を予定している『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）が追加情報を発表した。『TGC in あいち・なごや 2026』ACEesから浮所飛貴が出演『TGC in あいち・なごや 2026』に、愛知県出身の浮所飛貴の凱旋出演が決定した。浮所は、WOWOW×東海テレビ共同製作連続ドラマ「ギフテッド Season