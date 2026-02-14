俳優の北村匠海さんは2月14日、自身のInstagramを更新。横浜流星さんとのツーショットを披露しました。【写真】北村匠海、横浜流星とのツーショット！「どっちも顔面偏差値高すぎる」北村さんは「Dior Bamboo Pavilion open in Daikanyama」とつづり、3枚の写真を投稿。12日に東京・代官山にオープンしたラグジュアリーブランド・ディオール（Dior）のコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」で撮影した写真で、店内を