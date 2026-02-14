２００６年トリノ五輪スノーボードハーフパイプ日本代表の成田童夢さん（４０）が１４日、日本テレビ・読売テレビ系「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」に生出演。日本時間未明に行われたミラノ・コルティナ五輪男子ハーフパイプで金・銅と２つのメダルを獲得した日本勢について解説した。白で「夢」と染め抜かれた黒Ｔシャツ姿で登場した成田さんは「皆さんが夢を届けてくれたんですよ。私も着ないと！と思って」と冒頭か