大谷がインスタを更新…イーベルコーチ、スミスらと談笑ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールでバッテリー組のプリングトレーニング初日を終えた。ナインと再会した直後にはインスタグラムを更新。ストーリーズ機能に突如1枚の写真を投稿した。大谷が投稿したのはディノ・イーベル三塁コーチ、ウィル・スミス捕手らと談笑する様子。大谷は満面の笑みを浮かべ、スミス、イーベルコーチも笑