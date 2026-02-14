「通訳は不要？」の質問に即答「意地悪な質問を回避するために必要」ドジャースの大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。取材に応じた際、現地記者からの“珍質問”に対する切り返しが話題となっている。「通訳はいらないのでは？」との問いに即座に反応。横にいたウィル・アイアトン通訳への信頼を口にし、ファンから「最高の気分になりました」などと反