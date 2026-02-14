【モデルプレス＝2026/02/14】テレビ朝日系あさの情報番組「グッド！モーニング」でお天気キャスターを務めている今井春花（いまい・さくら）が2月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】26歳お天気キャスター「一瞬誰かと」イメチェン姿◆今井春花、新ヘアスタイル披露今井は「おはよ」「ショートカットにしました」とつづり、新しいヘアスタイルで爽やかな笑顔を見せる