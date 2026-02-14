◆練習試合阪神―楽天（１４日・宜野座）阪神は１４日、春季キャンプで行われる練習試合・楽天戦のスタメンを発表した。先発は才木浩人投手。ドラフト２位・谷端は６番・三塁で、新外国人・ディベイニーは３番・遊撃で出場する。１番・中堅近本２番・二塁中野３番・遊撃ディベイニー４番・ＤＨ大山５番・右翼高寺６番・三塁谷端７番・一塁前川８番・捕手伏見９番・左翼中川投・才木