東京新聞杯１３着のエルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は、登録していたフェブラリーＳ・Ｇ１を回避し、読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル）に向かう。鞍上は西村淳也騎手＝栗東・フリー＝。