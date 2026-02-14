オリックスは１４日、頓宮裕真捕手が１３日に検査のため、宮崎キャンプから帰阪したと発表した。１１日の紅白戦で左翼ポール際へチーム１号を放ったが、一塁を回った際に右膝裏に違和感を発症。２１年にも同じ経験をしており、１２日には「ちょっと違和感があって、（膝裏が）抜けた感じです。全然、やばいという感じでもない」と前向きに早期回復を見据えていた。宗佑磨内野手は１４日、宮崎市内の病院を受診し、インフルエン