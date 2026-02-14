新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ボーイズグループNCT WISH（エヌシーティー ウィッシュ）のデビュー２周年を記念したオリジナル特別番組『NCT WISH ２周年記念！ 〜Happy WISH Day!〜』をデビュー日となる２月21日（土）夜９時より、２週連続で独占無料配信することを決定した。 NCT WISHはオーディション番組『NCT Universe：LASTART（ラスタート）』から誕生した日本人４名（リク、ユウシ、リョウ、サクヤ）と韓国