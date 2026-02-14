東京電力は14日、新潟県の柏崎刈羽原発6号機で15日午後に予定していた試験的な発電・送電が半日程度遅れる見通しだと明らかにした。原子炉圧力容器内の中性子を測定する機器が動かなくなる不具合への対応に時間をとられたため。