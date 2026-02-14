「練習試合、ＤｅＮＡ−ロッテ」（１４日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が今キャンプ実戦初マウンドに上がり、２回を１失点。無四球、２２球で投げきった。初回に打ち取った打球が三塁線への内野安打となり、捕手の一塁悪送球でいきなり無死二塁のピンチを背負った。それでも後続に対してリズムを崩すこと無く、二ゴロ間に１点を失ったが最少失点で切り抜けた。二回は元阪神対決となった井