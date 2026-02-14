本記事では、車中泊におすすめの軽自動車やSUV、ミニバン（1ボックス含む）をご紹介します。車両価格の安さや一人・ファミリーでの使用などを踏まえて車種を厳選しました。また、車中泊用の車選びのポイントや適するボディタイプ、グッズやルールについても解説します。【写真】例えばダイハツ「アトレー」の中はこんな感じ車中泊用の車選びのポイント車中泊用の車選びは、以下の4点を基準に判断するのがおすすめです。▽ポイント