全長4.3m級の「ちいさな本格モデル」？ホンダは、東京オートサロン2026で「WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプト」を世界初公開し、アウトドア志向を強めた仕様が注目を集めています。コンパクトSUVをベースにした新たな提案として関心が高く、公開直後からユーザーの間でも多くの反響が寄せられています。【画像】超カッコいい！ これがホンダ“新”「カクカクSUV」です！ 画像で見る（39枚）WR-V トレイルスポーツ HRC コ