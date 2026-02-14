対象商品に貼られた点数シールを集めると白いフレンチディッシュがもらえる「ヤマザキ春のパンまつり」。1981年春に始まり、今年で46回目を迎えた大人気キャンペーンだ。商品によってシールの点数が異なることから、ファンの間では「いかに効率よく30点分のシールを手に入れるか」といったさまざまな“攻略法”がネット上にあがっている。さらには、「パン以外」の商品も対象となっているというのだ。その