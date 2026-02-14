元NMB48でモデルの上西怜（24）が14日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。ランジェリーショットを投稿した。「【＃DRW】さん可愛いのもお姉さんなのもある」とつづり、ピンクと薄紫のランジェリー姿を公開。胸元に浮き出る血管がはっきり見えるほどのドアップショットを披露した。ファンやフォロワーからも「可愛いお姉さん」「メッチャ素敵」「可愛い〜と綺麗の同居」「完璧な肌」「天然の血管」「大人っぽい」「キュート