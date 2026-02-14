タレントのホラン千秋（37）が14日、フジテレビ系料理番組「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。2、3年ほぼ毎日連絡を取り合うタレントを明かした。ホランは自身の交友関係について庄司智春から「仲いいんでしょ？丸山桂里奈さんと。ボイスメッセージでやりとりしてるとか」と聞かれると、「出産された時に病室で暇だろうなと思って、ビデオメッセージ送ったんですね。そこからお互いビデオメッセージを返すように