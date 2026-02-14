衆院選の投開票日当日、雪が降りしきる中、投票所に向かう有権者＝８日午前、横浜市中区（木田亜紀彦写す）「ママ、戦争止めてくるわ」。自民党が圧勝した衆院選の終盤、２人の子どもを育てる清繭子さん＝東京都＝がＸ（旧ツイッター）に投稿したつぶやきが、大きな反響を呼んだ。ママの部分を「パパも」「独身男子も」「子どもいないけどおばちゃんも」と変え、ハッシュタグ（検索目印）を付けた投稿が相次ぎ、「＃ママ戦争止