【イタリア・リビーニョ１３日（日本時間１４日）発】史上最高レベルの劇的決戦で日本勢がダブル表彰台だ！ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）決勝（リビーニョ・スノーパーク）が行われ、予選２位の戸塚優斗（２４＝ヨネックス）が９５・００点で金メダルを獲得。２０２２年北京五輪の平野歩夢（２７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）に続き、２大会連続で日本勢が頂点に立った。初出場の山田琉聖（１９＝専