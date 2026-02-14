【その他の画像・動画等を元記事で観る】昨年20周年を迎えた世界最大のアニソンライブ「Animelo Summer Live（通称：アニサマ）」。台湾にて2年連続3回目となる『ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-』が、2026年5月10日（日）に台北南港展覧館1館にて開催される。アニサマ20周年のテーマ「ThanXX！」に込められた感謝とリスペクトの想いを受け継ぎ、今回の台北公演のテーマは「DOSHA！」に決定した。出演アーティスト・チケット情報