itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第401弾♡やわらかなカラーや軽やかな素材感で、今の季節にちょうどいい3つのコーディネートをピックアップ！きれいめからカジュアルまで、日常に取り入れやすいスタイリングが揃いました。バランスのいいシルエットや小物使いにも注目しながら、毎日の着こなしをアップデートする