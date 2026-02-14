１３日、北京の人民大会堂で行われた座談会。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京2月14日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は春節（旧正月）間近の13日、北京の人民大会堂で2025年度の中国政府友誼賞を受賞した外国人専門家（中国在勤者を含む）と親しく会見し、座談会を開いて交流した。丁薛祥（てい・せつしょう）国務院副総理が出席した。