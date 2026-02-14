２月１４日の東京４Ｒ・３歳新馬（ダート１４００メートル＝１頭除外、１５頭立て）は、松岡正海騎手騎乗の単勝３番人気ノースブルースカイ（牝、美浦・堀内岳志厩舎、父ダノンレジェンド）が逃げ切りで２着に２馬身差をつけて快勝した。勝ち時計は１分２７秒０（良）。好スタートから先頭に立ち、直線でも勢いが衰えることなく、後続を振り切って勝利した。追い切りにも騎乗し、手応えをつかんでいた松岡騎手は「もともとスピ