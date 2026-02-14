スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）が13日（日本時間14日）、2年生のシーズンを豪快な1号本塁打でスタートさせた。佐々木は米アリゾナ州サプライズで行われているNCAAの公式戦開幕戦、アリゾナ大戦に5番一塁でスタメン出場。3回1死走者なしの第2打席で、変化球を捉えて右越えにソロ本塁打を放った。1年目はリーグ51試合出場で打率・274、7本塁打、41打点。昨年10月23日のドラフトではソフトバンクとDeNAが1位指名で