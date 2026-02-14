約一か月間に渡る日本最大級のチョコの祭典「アムール・デュ・ショコラ」が14日に、最終日を迎えました。 【写真を見る】日本最大級のチョコレートの祭典「アムール・デュ・ショコラ」 最終日の14日も朝から賑わう ジェイアール名古屋タカシマヤ （CBC村上真惟）「バレンタインデーのきょう、最終日を迎えたアムール・デュ・ショコラですが、開店前からすでに多くの人で長い列ができていま