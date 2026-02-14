Team Melo vs Team Vince日付：2026年2月14日（土）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：Team Melo 24 - 25 Team Vince NBAのTeam Melo対Team Vinceがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはTeam Vinceがリードし24-25で終了する。試合はTeam Vinceの勝利となった。 注）日時の表記はすべて日本時間での記載 2026-02-14 13:05:07 更新