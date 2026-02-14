海藻とあえてヘルシーに！大根で作る簡単副菜「塩昆布あえ」「わかめナムル」【バリエ16品】冬に大活躍！アレンジいろいろ大根のおかず大根は、白い部分にビタミンCと消化酵素のアミラーゼが豊富、先のほうに近ければ辛み成分があり、胃液の分泌促進も期待できる健康食品です。同じくヘルシーな海藻類をあわせたサブおかずをご紹介します。乾燥わかめや塩昆布を常備しておくと、副菜のレパートリーが一気に増えるのでおすすめです