14日午前10時ごろ、山形県と福島県にまたがる西吾妻山の福島県側で行方不明の男性の捜索を行っていた捜索隊が1人の男性の遺体を発見しました。警察で身元の確認を進めています。 西吾妻山では登山届を出した高知県東洋町の薬剤師の男性(62)の行方が分からなくなっていて、14日午前7時半から警察と消防の19人が米沢市の天元台ロープウェイ湯元駅から捜索に出発しました。その後午前10時ごろ、捜索隊が西吾妻山の福島県側でス