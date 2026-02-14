卓球の「WTTスターコンテンダー・チェンナイ」は14日、インド・チェンナイで女子シングルス3回戦が行われる。世界ランキング16位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）は、同65位の平野美宇（木下グループ）と対戦する。今大会で優勝争いも期待される長粼にとって、3回戦はTリーグ・木下アビエル神奈川でともに戦う平野との一戦。国際大会では約6年ぶりの対決となる。 ■過去3戦3勝の平野は意地