タレントのホラン千秋（37）が14日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。恋に落ちるタイプを明かした。タレントの藤本美貴が「どういう人に恋に落ちてしまうんですか？」と聞くと、ホランは「仕事をしている姿がかっこいいみたいな」と明かした。藤本が「才能に惚れちゃうみたいな」と口にすると、ホランは「分かる！そうなんです〜！」と声を弾ませた。お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が